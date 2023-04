Dichtere Takte und neue Züge: Tiroler Bahnangebot wird ausgebaut

Konkret wird ab Dezember 2023 der Regionalexpress REX 2 im 30-Minuten-Takt zwischen Innsbruck und Wörgl bzw. stündlich weiter bis Kufstein verkehren und alle bisherigen S-Bahnhaltestellen zwischen Jenbach und Kufstein anfahren. Weiters ist geplant, zwischen Wörgl und Saalfelden zur Hauptverkehrszeit in der Früh den Fahrplan zu optimieren, sowie weitere Verbindungen am Abend anzubieten. Damit soll es in Wörgl auf den letzten ankommenden Railjet des Tages aus Innsbruck einen neuen Anschluss ins Brixental und damit eine schnelle Abendverbindung geben, hieß es.