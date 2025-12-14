Deutschland zögert: Immer Ärger mit dem Nordzulauf

Der Ausbau der Eisenbahn-Brennerachse zwischen München und Verona – mit dem Brennerbasistunnel im Zentrum – ist für die Verkehrswende im alpenquerenden Güterverkehr von zentraler Bedeutung. Rund 2,4 Millionen Lkw rollen im Transitverkehr jedes Jahr über die Tiroler Brennerautobahn. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht.

Damit der Brenner-Basistunnel – also die Schiene – wirklich genutzt wird und die Straße entlastet, braucht es freilich auch die Zufahrten aus dem Süden und aus dem Norden. Während Italien mehr oder minder fertig geplant hat und bereits baut, ist das bei den deutschen Nachbarn noch immer nicht so sicher.

Das zeigt das Protokoll vom 15. Oktober aus dem Deutschen Bundestag: „Österreich und Italien schaffen es, 60 Kilometer Tunnel zu graben, und haben jetzt den Durchstich gefeiert. In Deutschland ist die Anschlussstrecke, der Brenner-Nordzulauf, von der Bahn fertiggeplant. (..) Trotzdem bekommen wir das Projekt nicht zur parlamentarischen Befassung. Wann wird das denn stattfinden?“, wollte ein Abgeordneter wissen.

Vor Befassung im deutschen Parlament

Der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder antwortete: „Die parlamentarische Befassung steht nach meinen Informationen kurz bevor; das wird in den nächsten Wochen das Parlament erreichen. Dann sind Sie am Zug, und dann können wir das auf den Weg bringen.“