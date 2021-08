Deutscher Urlauber beim Mountainbiken in Kärnten schwer verletzt

Ein 47-jähriger Urlauber aus Deutschland hat sich am Donnerstag beim Mountainbiken in Kärnten schwer verletzt. Er stürzte kopfüber auf dem Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau). Er erlitt schwere Verletzungen.

Der Freizeitsportler wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und anschließend ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Laut Polizei war der Unfall selbst verschuldet.