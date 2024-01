Deutsche Tourengeher in Tirol von Lawine mitgerissen und verletzt

Zwei deutsche Skitourengeher im Alter von 31 und 32 Jahren sind Mittwochfrüh bei einer Tour zur "Peilspitze" im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land von einer Lawine mitgerissen und verletzt worden.

Die Lawine war in einer mit Triebschnee eingelagerten Rinne abgegangen. Während der 31-Jährige den Airbagrucksack auslösen konnte, gelang dies seinem Kollegen nicht. Die Deutschen blieben am Auslauf des Schneebretts an der Oberfläche liegen.