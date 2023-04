Deutlich spürbares Erdbeben in Mittelkärnten

Ein Erdbeben war Sonntagabend gegen 22.15 Uhr im Raum Mittelkärnten zu spüren. Die Magnitude des Bebens mit einem Epizentrum in der Nähe von Sankt Veit / Glan dürfte nach unterschiedlichen Meldediensten zwischen 3,9 und, 4,5 gelegen sein.

Laut Kleiner Zeitung wurden in Sozialen Medien leichte Gebäudeschäden gemeldet. Etwa Risse in den Wänden. Personen berichteten von einem Donnern und Grollen, in Klagenfurt sollen sich Sofas in Wohnungen bewegt haben. Von möglichen Verletzten war vorerst nichts bekannt.