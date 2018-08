„Der Zeitplan entgleist erneut“

Immerhin galt es auf den letzten Kilometern, außergewöhnliche Umstände im kristallinen Gebirgsabschnitt zu meistern. Mehrmals mussten die Megabohrer händisch freigelegt und flott gemacht werden. Rund fünf Kilometer fehlen von Kärntner Seite aus noch bis zum zweiten Durchstich in der Nordröhre des Tunnelprojekts. Diese absolviert Tunnelbohrer „Kora“, der 2015 vom Lavanttal aus gestartet ist.

Der Koralmtunnel gilt als Kernstück der insgesamt 5,4 Milliarden Euro teuren Kor-almbahn, des aktuell größten in Ausführung befindliche Projekts zum Ausbau des österreichischen Eisenbahnnetzes. Bei Baubeginn im Jahr 2008 war die Inbetriebnahme für 2020 in Aussicht gestellt worden, das wurde später auf 2024 korrigiert und im März dieses Jahres von Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) auf 2026. Am Dienstag erklärten die Bundesbahnen in einer Aussendung, dass die Hochleistungsstrecke bereits im Dezember 2025 in Betrieb gehen werde.

Die Strecke Graz – Klagenfurt wird dann in 45 Minuten zu bewältigen sein (derzeitige Fahrzeit drei Stunden), Wien – Klagenfurt in 2:40 Stunden, wenn auch der Semmering-Tunnel fertig ist (aktuell 4 Stunden). „Das ist Zukunftsmusik, die mir heute wenig nützt“, sagt Manfred Meisterl. Er tritt am Klagenfurter Hauptbahnhof seine Fahrt nach Graz an. „Wer weiß, was bis 2025 oder 2026 passiert. Der Zeitplan wird wieder entgleisen“, ist er überzeugt.