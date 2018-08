Der teure erste Auftritt von „Puma“

Doch der erste Auftritt des Pumas war nicht nur namentlich umstritten (die rechtsextremen Identitären verwenden „Pro Borders“ schon länger als Parole, Anm.), sondern auch teuer. Noch dazu teurer als bisher bekannt, wie sich nun durch eine Anfrage der SPÖ-Mandatarin Irene Hochstettner-Lackner ergab: „Pro Borders“ kostete Innen- und Verteidigungsressort insgesamt rund 530.000 Euro. „Die Kosten sind explodiert“, kommentiert die Nationalratsabgeordnete. Tatsächlich bezifferte das Innenministerium nach dem Planspiel seine Kosten mit 205.000 Euro.

Der größte Brocken war der Personalaufwand. Innenminister Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek, beide FPÖ, kommandierten Hunderte Beamte nach Spielfeld ab. Konkret machten am 26. Juni 676 Polizisten Dienst, am Vortag waren bereits 617 Polizisten eingeteilt. Der 25. Juni wäre eigentliche für die Übung vorgesehen gewesen, doch sie wurde verschoben, wegen Sloweniens Protesten (dort war Feiertag) und wohl auch wegen der noch teureren Überstunden, wenn die Beamten am Sonntag angereist wären.

Aber es kamen auch so genug Überstunden zusammen, 2000 in zwei Tagen. Das heizte Personalkosten an, sie betrugen 137.390 Euro. Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung wurden mit 88.709 Euro festgehalten. Insgesamt beliefen sich die Kosten des Innenministeriums auf 291.861 Euro.