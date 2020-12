Der Nikolo macht - trotz Corona - froh

Am letzten Tag des harten Lockdowns kommt der Nikolaus. Zwar nicht in die Wohnzimmer, das ist untersagt. Aber doch wenigstens vor die Haustür, in den Garten oder auf die Terrasse oder via Livestream.

Mehr ist wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Auch dieser wenige, persönliche Kontakt wurde erst durch die Novelle der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung vergangene Woche möglich, der Nikolaus-Hausbesuch wurde explizit in das Regelwerk aufgenommen.