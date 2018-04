„Der Mensch Schiele ist der Eintritt in sein Werk“

„Um Schiele verstehen zu können, muss man den Menschen dahinter verstehen. Und dazu muss man nach Tulln. Der Mensch Egon Schiele ist der Eintritt in das Werk von Schiele“, sagt Christian Bauer. Er ist Kurator des Egon Schiele Museums in Tulln. Am Samstag startet im neugestalteten Museum die Ausstellung „Egon Schiele privat“. Originalwerke mit biografischem Bezug und Interviews mit Familienmitgliedern stehen im Vordergrund.

Eine der ersten, die sich mit dem Menschen Egon Schiele befasst hat, ist die Texanerin Alessandra Comini. Sie hat sich während ihres Studiums in ein Werk des Künstlers verliebt. Um ihn besser verstehen zu können, reiste sie im August 1963 nach Niederösterreich an die Originalschauplätze seiner Lebensstationen und nahm Kontakt mit seinen noch lebenden Verwandten auf. „Es war eine unglaublich große Ehre, mit ihnen zu sprechen“, erzählt sie. Vor allem Schieles Schwestern Melanie und Gerti sowie seine Schwägerin Adele Harms waren wichtige Kontaktpersonen. „Melanie war ernst und seriös, eine ehrliche Person. Gerti war immer kokett und an sich selbst interessiert“, sagt Comini weiter.