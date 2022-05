Der Mai startet kühl und unbeständig

Ein paar Tage Sonnenschein liegen hinter Österreich, wer sich nun endlich auf wärmeres Frühlingswetter gefreut hat, der wird nun leider enttäuscht. Denn auch in der ersten Maiwoche wird es wieder kühl und unbeständig, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Der Montag gibt zwar am Vormittag im Westen und zum Teil im Norden mit ein paar Sonnenstrahlen noch Hoffnung, am Nachmittag bilden sich dann aber bereits die ersten Quellwolken. Es beginnt zu regnen.

Nur vereinzelt Sonne

Im übrigen Österreich halten sich ab der Früh viele Wolken und ein paar Regenschauer am Himmel. Ab Mittag erfolgt ein kurzes Wechselspiel aus Wolken und Sonne. Jedoch ist mit einigen Gewittern zu rechnen.

Gegen Abend werden die Schauer allmählich seltener. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.700 und 2.100 Metern Seehöhe. Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus Nord bis Südost. Am Morgen umspannen die Temperaturen drei bis elf Grad, am Nachmittag 13 bis 21 Grad.

Gewittrig

Ähnlich wie der Montag, beginnt auch der Dienstag zweitweise mit sonnigem Wetter. Danach türmen sich Quellwolken auf, die anschließend recht verbreitet Regenschauer sowie wieder einzelne Gewitter bringen. Am ehesten davon verschont bleibt das Flachland des Südosten, hier kann es regional sogar trocken bleiben.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen ein und neun Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 15 und 23 Grad.

Am Mittwoch erreichen die Temperaturen in der Früh dann bis zu zwölf Grad, Tageshöchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad. Von Gewittern und Regenschauern ist auch die Wochenmitte nicht befreit, bis es dann am Donnerstag nach Restwolken in der Nacht zumindest über der Osthälfte auflockert. Zeitweise kommt dadurch wieder die Sonne durch. Jedoch nicht lange, es ist wieder Regen möglich - teilweise mit Blitz und Donner. Die Temperaturen bleiben in etwa gleich.

Eisheiligen stehen kurz bevor

Am Freitag bleibt es dann weiterhin stark bewölkt sowie regnerisch. Die Chancen auf Sonnenschein sind vergleichsweise in den nördlichen Landesteilen am größten.

Den Regenschirm sollte man also die ganze kommende Woche griffbereit haben. Und auch die Winterjacken könnten noch einmal zum Einsatz kommen. Denn ab 11. Mai lassen dann auch schon die Eisheiligen grüßen.