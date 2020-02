Der KURIER war im Innsbrucker Hotel, in dem Corona-Verdacht besteht

Im holzvertäfelten Frühstücksraum bedienen sich die Gäste am Mittwochmorgen am Buffet und genießen ihren Kaffee. In der Lobby des Hotels lehnt ein Pärchen in den Loungesesseln. "Wir laufen wieder ganz normal", sagt ein Mitarbeiter des Grand Hotel Europa in Innsbruck.

In der Nacht zuvor hatten hier noch Polizisten die Eingänge überwacht, nachdem das Hotel behördlich gesperrt wurde. Ausgerechnet eine Rezeptionistin des Hauses ist einer der ersten beiden in Österreich bestätigten Corona-Fälle, ihr Freund der zweite.