Der KURIER auf Kontrollgang mit der Baupolizei

Das Dach des Jugendstil-Gebäudes in der Donaufelder Straße 193 ist zur Hälfte abgedeckt, die Rückseite teilweise abgerissen. Einzig an der Fassade ist der Prunk der Baukunst aus dem Jahr 1913 noch zu erkennen – und das dürfte die Rettung für das Gründerzeithaus bedeuten.

Als der KURIER am Donnerstagmorgen mit der Baupolizei an der Adresse vorbeischaut, ist die Baustelle verlassen. „Die Arbeiten mussten am Montag eingestellt werden. Man sieht hier noch eindrucksvoll die Fassade. Es ist gut möglich, dass die MA 19 sie für erhaltenswert erklärt und der Totalabriss dadurch verhindert wird“, sagt Bernhard Gutternigh, der stellvertretende Leiter der Baupolizei. Die Adresse des Gebäudes zeigt, dass sich die Problematik nicht nur auf die inneren Bezirke Wiens bezieht. In der Donaustadt steht das eindrucksvolle Haus neben modernen Wohn-Anlagen und sticht dadurch besonders hervor.