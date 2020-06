Der kaiserliche Pferdeflüsterer

Neugierig knabbert das braune Hengstfohlen an Harald Neukams Jacket. Ein weiteres Lipizzanerjunges hebt den Kopf und nähert sich dem Obergestütsmeister in der Jungtiere-Koppel auf seinen dünnen Beinen. Neukam tätschelt den Pferden den Hals, redet seinen Schützlingen zu. Der 43-jährige Steirer ist Obergestütsmeister des Lipizzanergestüts Piber in derWeststeiermark, Kinderstube der weißen Hengste, die in der Spanischen Hofreitschule in Wien seit Jahrzehnten ihr Können zeigen.

Gestern, Samstag, startete in Piber die Sommersaison. Ab sofort gibt es wieder stündliche Führungen durch das Gestüt und Veranstaltungen von der Muttertagsgala im Mai bis zum Almabtrieb im Herbst. Besucher können den Hufschmied bei seiner Arbeit beobachten, mit der Kutsche fahren oder neben den Junghengsten auf der Alm picknicken.