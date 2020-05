1000 Soldaten beim Kiffen erwischt

Kiffen statt kämpfen – der Joint gehört in Österreichs Kasernen zur Überlebensstrategie der Rekruten. 2012 dürften im Dienst mit der Waffe so viele Grundwehrdiener Haschisch geraucht haben wie niemals zuvor: In den ersten beiden Quartalen wurden 497 Jungmänner positiv auf Drogen (Marihuana, Ecstasy) getestet. Rechnet man diese Zahl auf zwölf Monate hoch, wären knapp 1000 Jungmänner beim Drogenmissbrauch erwischt worden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 716 Fälle.

Grund genug für BZÖ-Chef Josef Bucher, eine parlamentarische Anfrage an Verteidigungsminister Norbert Darabos zu stellen: „Das ist alarmierend. Denn die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Es gibt Schätzungen, dass jeder zehnte Grundwehrdiener beim Heer mit Drogen in Kontakt kommt.“ Pro Jahr werden 25.000 junge Männer eingezogen.

Darabos konterte mit Präventionsmodellen, den rund um die Uhr erreichbaren heerespsychologischen Dienst und mit Stichproben. Sein Sprecher, Oberst Michael Bauer, wurde konkreter: „Wir setzen mittlerweile sogar Suchtgifthunde ein. Und die unangemeldeten Drogentests werden intensiviert. Grundwehrdiener, die Verantwortung tragen, wie Kraftfahrer oder Wachpersonal, müssen sich verbindlich einem Drogentest unterziehen.“ Nachsatz: „Durch die verstärkten Tests, erwischen wir natürlich auch mehr Konsumenten.“ Bucher forderte daraufhin Drogen-Razzien in den heimischen Kasernen.