Der Hund im Wandel der Zeit: Vom Beschützer zum Familienmitglied

Gesetz: Tierschützer steigen gegen Rasselisten auf die Barrikaden

In Österreich ist Tierschutz zwar Sache des Bundes, die Tierhaltung liegt aber in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer. Dementsprechend heterogen sind die gesetzlichen Regelungen.

In Wien wurde das Tierhaltegesetz erst im Februar novelliert, nachdem der Rottweiler einer alkoholisierten Halterin im Vorjahr ein Kleinkind getötet hatte.



Dass die rot-grüne Stadtregierung dabei insbesondere sogenannte Listenhunde – also Rassen wie Rottweiler, Dogo Argentino oder Pitbull, die als besonders problematisch eingestuft werden – in den Fokus nimmt, ist umstritten. Neben Tierschutzorganisationen wie den „Vier Pfoten“ oder dem Wiener Tierschutzverein (WTV) stieg vor allem die FPÖ dagegen auf die Barrikaden. Das Problem sei der Halter und nicht der Hund, lautet das Hauptargument der Kritiker.



Nichtsdestotrotz gilt in Wien seit Kurzem eine generelle Maulkorb- und Leinenpflicht für Listenhunde im öffentlichen Raum. In umzäunten Hundezonen dürfen sie sich ohne Maulkorb bewegen, in Hundeauslaufzonen mit Maulkorb, aber ohne Leine. Für Halter von Listenhunden gilt eine 0,5-Promille-Grenze, wenn sie den Hund auf der Straße führen.

Neu ist auch, dass ab 1. Juli Halter aller Hunderassen für die Neuanschaffung einen Sachkundenachweis brauchen.

Bernhard Ichner