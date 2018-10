Der Haider-Kult ist in Kärnten keine Frage

Am Donnerstag, dem 11. Oktober, gedenkt das offizielle Kärnten des Verstorbenen. Da werden die Mitglieder der Landesregierung, die Landtagspräsidenten und die Klubobleute auf Einladung von Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) im Bärental eintreffen und am Grab eine Kranzniederlegung vollziehen. „In respektvollem Gedenken, die Landesregierung“ – diese Inschrift wird die gelb-rot-weiße Schleife am Kranz zieren. „Das Gedenken ist ein Zeichen des Respekts gegenüber dem Verstorbenen und seiner Familie“, sagt Kaiser. Er folgt dem Protokoll. Den zehnten Todestag von Alt-Landeshauptmann Leopold Wagner ( SPÖ) am 26. September 2018 hat Kaiser in dieser Form zelebriert. Gleiches Recht für alle.

Fix am Festakt des Landes teilnehmen wird Claudia Haider. Ihre Töchter, Ulrike Haider-Quercia und Cornelia Mathis-Haider, haben noch nicht zugesagt.