Der große Hype um Christinas Back-Blog

Backform statt Skalpell

Dabei hätte eigentlich alles ganz anders kommen sollen: Christina wollte Ärztin werden, sie studierte auch schon in Graz, verliebte sich aber in der Heimat in ihren Johannes, und die Träume von der Karriere in der Medizin verflüchtigten sich wieder.

Die eigene Küche am Bramlhof in Göriach wurde schnell zu klein: Zuerst baute die Familie daheim aus, entschloss sich dann aber für einen neuen Standort mit 200 m2 großer Backwelt in Tamsweg. Das Brot- und Kuchenbacken wurde zu ihrem Beruf. „Die Pandemie hat uns extrem gefordert. Plötzlich hatten noch viel mehr Menschen Zeit zu backen. Das Online-Geschäft ist explodiert“, erzählt die 34-Jährige, die Corona aber auch als Chance sieht, Konzepte zu überdenken und sich neu einzustellen. Weil die enorme Anfrage nach Kursen nicht mehr zu bewältigen war, gibt es sie vorerst nicht mehr. Fans, die von weither anreisen, können dafür in ihrem neuen Back-Imperium vorbeikommen, Schaumühle und Co. besichtigen oder Frischgebackenes verkosten. Fleißige Hände verschicken für den Online-Shop jährlich 60.000 Pakete. Christina: „Ich komme gern direkt mit den Kunden ins Gespräch.“

Die Erfolgszahlen geben ihr Recht: Christina hat bereits fünf Bücher herausgegeben – Nummer sechs entsteht gerade. Und auch ihre Magazine verkaufen sich wie warme Semmeln.

Infos: backenmitchristina.at