Der Baustellen-Sommer endet, der nächste wartet schon

Aktuell dürfen sich Autofahrer, die im Umkreis der Hadikgasse unterwegs sind, verfrüht freuen, wie Baustellenkoordinator Peter Lenz sagt: „Bis auf den Rückbau der Umleitungsmaßnahmen, ist die Baustelle dort fertiggestellt. Das wird eine große Erleichterung für den Verkehr. Ebenso wie das Ende der Baustelle in der Unterführung beim Matzleinsdorfer Platz.“ Gefahren werden konnte dort seit fast acht Wochen nur auf einer Fahrbahn. Die Verzögerungen waren an diesem Knotenpunkt massiv, da auch die Triester Straße seit einigen Monaten zur Dauerbaustelle geworden ist. Diese wird die Wiener und Einpendler leider noch für mehrere Monate beschäftigen.

Bis Freitag sollen auch noch andere Nadelöhre in der Stadt wieder geweitet werden. Die Neustiftgasse, bei der seit mehreren Wochen der Straßenbelag erneuert wird, soll schon ab Freitag wieder auf beiden Sputen befahrbar sein. Auch die Bauarbeiten am Elterleinplatz und am Döblinger Gürtel enden pünktlich am letzten Ferientag. Die Währinger können dann zwei Tage später aufatmen, nämlich am Sonntag. Da soll die Baustelle in der Währinger Straße endlich ein Ende haben und die Fahrbahn wieder in beide Richtungen benutzbar sein. Die Sperre der Gudrunstraße wird schließlich am Montag enden.