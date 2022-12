Den Vater mit Messer getötet: Lebenslange Haft für Tochter

Eine 29-Jährige hat sich am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten müssen. Sie soll im November 2021 in Neustift im Stubaital ihren Vater mit einem Küchenmesser attackiert und ihm zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben, an deren Folgen der 57-Jährige schließlich verstarb.

Die Angeklagte wurde (nicht rechtskräftig) zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil der Geschworenen fiel einstimmig. Vor Gericht gestand die Frau die Tat. Sie habe „zugestochen und ihn getötet“, sagte die 29-Jährige. Laut Gutachten war sie zurechnungsfähig.

Der Vater sei bei ihrem Besuch in seiner Wohnung „betrunken gewesen und immer aggressiver geworden“, gab die Beschuldigte vor den Geschworenen an. „Zuvor habe ich ihn mit verschiedenen Dingen im Gespräch konfrontiert und er wurde immer bösartiger“. Sie habe schließlich „Angst gehabt“, sei „immer wütender geworden“ und schließlich „explodiert“.