Dem Navi gefolgt: Radler (36) landet auf der Autobahn

Der Mann hatte sich an die Angaben des Navigationssystems auf seinem Smartphone gehalten, wie die Polizei in einer Aussendung am Montag bekannt gab.

Aufgrund des sichtlich desorientierten Verhaltens des Mannes wurde zudem der Polizeiarzt herangezogen. Dieser stellte fest, dass der Radfahrer keineswegs fahrtüchtig war. Der 36-Jährige wurde angezeigt. Der Vorfall sorgte für eine rund 20-minütige Sperre der Gratkorntunnel.

