Defekte Federn: Sicherheitsalarm beim Railjet

Die große Metallfeder ist eine Art Puffer zwischen dem Wagenkasten (dem Hauptteil des Waggons) und dem Untergestell mit den Rädern. Es handelt sich dabei um einen "sicherheitsrelevanten Teil", der die Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h aushalten muss.

Insider ziehen bereits Parallelen mit der Affäre um die Railjet-Achsen vor zwei Jahren. Auch diese wurde erst durch einen KURIER-Bericht überhaupt publik, Verkehrsminister Alois Stöger zog danach die Notbremse und verfügte zeitweise eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 200 km/h für die gesamte Railjet-Flotte. Nachdem von den ÖBB zunächst die Probleme überhaupt bestritten und sogar als "Gerüchte" bezeichnet wurden, zeigte sich nach und nach die gesamte Dimension der Causa. Am Ende stellte sich heraus, dass über 18 Monate lang 124 Stück falsche Achsen in Railjets eingebaut wurde, diese waren eigentlich für den Einsatz in den weit langsameren Doppelstockwaggons gedacht und zugelassen. Zwei Manager der ÖBB wurden anschließend ihres Amtes enthoben.