Mögliches Datenleck im Außenministerium entdeckt

Das österreichische Außenministerium könnten von einem Datenleck betroffen sein, wie dieses am Mittwochabend selbst informierte. "Es wurden umgehend Untersuchungen eingeleitet , um den Vorfall so schnell wie möglich aufzuklären", hieß es in einer Aussendung.

Erste Erkenntnisse würden darauf hindeuten, "dass Daten aus der Reiseregistrierung sowie der öffentlichen Website des Außenministeriums betroffen sein könnten". Der Umfang werde "mit Nachdruck untersucht und Betroffene umgehend informiert", versichert das Ministerium, das am Mittwoch Kenntnis über ein "mögliches Datenleck" erlangt habe.

Einige Online-Services nicht mehr verfügbar

Nähere Details sind vorerst nicht bekannt bzw. werden dazu vorerst noch keine Informationen an die Öffentlichkeit gegeben. Wie groß der Kreis der Betroffenen ist, ist einstweilen noch nicht abschließend geklärt, heißt es gegenüber dem KURIER aus dem Ministerium: "Die Untersuchungen laufen."

Die zentralen IT-Systeme des Ministeriums sollen jedenfalls nicht von dem Datenleck betroffen sein. "Wir haben sofort Maßnahmen ergriffen, um weiteren unbefugten Zugriff zu verhindern. Aus Vorsicht werden einige Online-Services des Außenministeriums, wie die Reiseregistrierung vorübergehend nicht verfügbar sein."