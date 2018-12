Das Wetter am Sonntag: Es droht ein Sturmtief

Trotz einer Nordwestlage ist es noch nicht überall in Österreich winterlich. Am Sonntag droht laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ein Sturmtief. Zu Silvester wird es eher feucht, im Süden freundlicher.

Ein Tiefausläufer bringt am Sonntag von Norden her zunehmend dichte Wolken sowie Regen-, Schnee- und lokale Graupelschauer. Sogar einzelne Wintergewitter sind möglich. Die Schneefallgrenze schwankt dementsprechend stark, meist bewegt sie sich zwischen etwa 500 und 1.200 Metern Seehöhe, in der Früh könnte es aber speziell im Alpenvorland vorübergehend bis in tiefe Lagen schneien. Die größten Niederschlagsmengen werden abermals in Nordstaulagen erwartet.