Das war's vorerst mit der Kälte: Jetzt wird es warm

Ein paar Schneeflocken gingen sich am Donnerstag sogar in Wien aus. Aber das war's auch dann schon wieder mit dem kurzen Winterintermezzo.

Teils starker Wind an der Alpennordseite und Warmluft aus dem Süden werden laut Zentralanstalt für Meteorologie bereits am Wochenende das Winterwetter beenden, das für Freitag dem Westen und Süden Schneefall bringen wird. Am letzten Arbeitstag der Woche bringt eine Störungszone im Westen Regen und Schneefall (Schneefallgrenze zwischen 600 und 1.000 Meter).

Eine Tiefdruckentwicklung über Italien lässt auch im Süden meist zwischen 800 Meter bis in tiefe Lagen Schneefälle aufkommen. Im Norden und Osten dürfte es am Freitag tagsüber trocken bleiben, der Himmel zeigt sich dicht bewölkt bis aufgelockert. Es weht teils mäßiger bis starker, in den Bergen auch stürmischer Wind. Die Frühtemperaturen betragen zwischen minus acht und plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus sechs Grad.