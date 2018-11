Das verflixte 7. Mal: Wer knackt den großen Jackpot?

Ein historischer Glücksspiel-Moment erwartet uns morgen, Mittwoch: Zum ersten Mal in 32 Jahren österreichischer Lotto-Geschichte geht es um einen Siebenfach-Jackpot. Obwohl am vergangenen Sonntag mehr als zwölf Millionen Tippscheine für den Sechsfach-Jackpot abgegeben wurden, tippte erneut niemand auf die sechs richtigen Zahlen. Ein Solo-Gewinn bei der Ziehung am Mittwoch wäre damit erstmals rund 14 Millionen Euro wert (siehe auch Seite 22). Gewinne im zweistelligen Millionenbereich gab es bisher erst vier Mal – den ersten davon 2015. Und auch der allererste Sechsfach-Jackpot in Österreich wurde erst am Heiligen Abend 2017 geknackt – mit einem Gewinn von mehr als zwölf Millionen Euro.

Warum ließ die siebenfache Lottosensation eigentlich so lange auf sich warten? „Das ist einfach Zufall“, sagt Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien. Generell stehen die Chancen, die richtige Kombination anzugeben, bei jeder Ziehung bei 1:8,1 Millionen.