Das Tagpfauenauge ist Schmetterling des Jahres 2024

2.555 Personen hatten an der Abstimmung teilgenommen und ihren Favoriten aus 125.000 Schmetterlingen ausgewählt. Mit mehr als 30.000 Nachweisen auf der Internetseite des Projekts "Schmetterlinge Österreichs" sei das Tagpfauenauge die zweithäufigste Art im Land.

Die kostenlose Schmetterlings-App samt Desktopversion dient der wissenschaftlichen Erfassung der heimischen Tagfalter. Sie listet rund 160 bestimmbare Tagfalterarten sowie 32 Nachtfalter und ermöglicht unkompliziert das Melden von Schmetterlingsbeobachtungen. In Europa haben sich die Bestände seit 1990 in etwa halbiert, über 50 Prozent der Tagfalter Österreichs seien laut Roten Listen gefährdet bis akut vom Aussterben bedroht, so die Initiatoren in einer Aussendung. Die Billa-Stiftung Blühendes Österreich setzt sich für Naturschutz und Biodiversität ein.