Das sagen Promis: So sollte eine neue Verfassung ausschauen

Ausgangspunkt des Gedankenexperiments war die Vorstellung, dass eine neue „verfassungsgebende Versammlung“ zusammenträte, um über die zukünftige Gestaltung der unserer Demokratie zu beraten. Mitgemacht haben unter anderen Ilja Trojanow, Paul Chaim Eisenberg oder auch die Aktivisten Carola Rackete. Die Gedankenvielfalt ist jedenfalls groß. So treffen praktische Vorschläge zur Digitalisierung, Generationengerechtigkeit, Kulturpolitik oder auch Pandemieresilienz auf grundsätzliches Infragestellen. Der Philosoph Armen Avanessian wirft etwa den Gedanken in den Raum, das Wahlrecht an die Restlebenszeit zu koppeln, der Soziologe Dirk Baecker fordert das Recht auf eine moralfreie Position. Der Designer Jesko Fezer stellt die Festlegung auf die Nationalfarben Rot-Weiß-Rot infrage (Auszüge daraus siehe unten).