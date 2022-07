Das Popfest Wien will heuer agitieren, aber nicht schockieren

Ihr Programm hat einen sehr hohen Frauenanteil und ist das vielleicht diverseste, das das Popfest je hatte. War das ein bewusstes Ziel?

Dalia Ahmed: Nein, überhaupt nicht, das hat sich einfach aus dem heraus ergeben, was wir als spannend empfunden haben. Mit ist im Gegenteil in diesem Jahr der Arbeit an dem Programm aufgefallen, wie schwer es wäre, ein wirklich gutes Line-up zusammenzustellen, das nur so klassisch weiß, männlich, cis und hetero wäre. Deshalb verstehe ich jetzt noch weniger, warum es an anderen Stellen nicht möglich ist, ein Programm zu haben, das reflektiert, wer in diesem Land Musik macht.

Andreas Spechtl: Genau: Man muss die Frage nach der Diversität anderen Leuten stellen. Denn der Mainstream ist gemacht. Weiße Bubenbands kommen einfach mehr im Radio, in den Magazinen und im Feuilleton vor. Diese Plattformen werden von einer weißen, männlichen Welt gemacht und dort muss man ansetzen. Wenn dort mehr Frauen, mehr Nicht-Cis-Personen vorkommen würden, und in der Öffentlichkeit besser repräsentiert wären, würden sie schnell viel bekannter werden. Außerdem soll so ein Festival ja die Lebensrealität einer Stadt widerspiegeln. Und die ist in Wien eben so wunderbar vielfältig. Das beim Popfest nicht abzubilden, wäre eine Lüge.