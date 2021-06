„Das ist Jahrhundert-Trockenheit“

Auch Matthias Kranz ist Rinderbauer: „Wenn das so weiter geht, trocknet das Aichfeld aus.“ Er habe mit älteren Bewohnern gesprochen: „Die haben so eine Situation auch noch nie erlebt.“

Denn von 25. Juni bis Mitte August habe es in einigen Ortschaften überhaupt nicht geregnet und dort, wo Niederschlag fiel, war er nur punktuell auszumachen. „Im Bezirk Murtal von Stadl an der Mur bis Leoben gibt es rund 3000 Betriebe mit etwa 50.000 Tieren; zehn Prozent der Kühe müssen abgestoßen werden“, rechnet Kranz vor. Und bis eine Kuh wieder für die Milchproduktion einsetzbar sei, vergingen drei Jahre, in denen der Bauer aus dieser Sparte kein Einkommen erzielen könne.

Die „Futtermittelzukaufaktion“ des Landwirtschaftsministeriums bewertet Kranz als positiv, aber: „Das Geld wird nicht gleich rückerstattet, die Bauern müssen die entsprechenden Rechnungen aufbewahren. Wir würden aber dringend eine Entschädigung aus dem Katastrophenfonds, berechnet pro Stück Vieh, brauchen.“

Dem stimmt Egger zu: „Ein direkter Zuschuss wäre eine große Hilfe, denn auf die Refundierung des Futterzukaufs muss man bis zu einem Jahr warten. Bei schneller Hilfe könnten die Bauer eher ihre Tiere behalten.“