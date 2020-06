Das Geschäft mit den "Online-Welpen"

Letzten Endes entpuppten sich die beiden Hundeverkäufer als skrupellose Geschäftemacher: Die beiden Welpen, die sie im Sommer über willhaben.at angeboten hatten, waren jünger als angegeben und krank. Die Adresse im Inserat des Paares war erfunden. Doch nicht nur sie hatten gemogelt, auch die Käufer hatten falsche Namen und ein ganz anderes Motiv: Die Testkäufer der Tierschutz-Organisation Vier Pfoten ließen das Paar hochgehen. Die beiden wurden von Polizisten festgenommen und angezeigt. Die Tiere saßen wochenlang im Wiener Tierschutzhaus in Quarantäne – just in einer Zeit, die für ihre Sozialisation besonders wichtig ist.

Alle Jahre wieder sorgt gerade in der Vorweihnachtszeit das Thema "illegaler Welpenhandel" für Schlagzeilen: Dutzende Hunde aus fragwürdiger Herkunft landen Jahr für Jahr unter dem Weihnachtsbaum; zeitgleich warnen Tierschutzorganisationen gebetsmühlenartig vor den Geschäftemachern, den zumeist kranken Tieren und daraus resultierenden horrenden Tierarzt-Rechnungen.

In der Kritik stehen Online-Plattformen. Nicht ohne Grund, wie Barbara Wieser, Vizepräsidentin der Tierärztekammer, betont: "Das Problem mit zu jungen und kranken ,Billig-Welpen‘ hat sich durch den Handel im Internet massiv verschärft."