Das Bücherschiff: Ein Ort voller Geschichten

Die Innenräume der Hauptbücherei am Gürtel erinnern mit Bücherregalen, Schreibtischen, Computern und gemütlichen Polstermöbeln nahezu an ein Wohnzimmer. Von Lärm ist weit und breit keine Spur – zumindest im Gebäude nicht. Wüsste man es nicht, würde man es gar nicht bemerken: Neben und unter der Ruhe befinden sich die grollende U-Bahn und rauschender Verkehr.

Am 8. April 2003 öffnete die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz, zum ersten Mal ihre Pforten. Sie ist das Flaggschiff der Wiener Bibliotheken. Wie praktisch, dass sie wegen der Segel zuvor auch so aussieht. Zuvor stand sie in der Skodagasse im 8. Bezirk. Das Gebäude erstreckt sich auf 6.000 Quadratmetern über mehrere Etagen und bietet mit rund 400.000 Medien eine schier unendliche Auswahl an Büchern, Filmen, Zeitschriften und vielem mehr. Allerdings ist das nicht das Einzige, das die Bücherei zu bieten hat.

Von der Idee zur Realität

Dass ein Standort für eine Bücherei mitten am Gürtel, an der Grenze zwischen dem 7. und 15. Bezirk, so beliebt wird, hätten sich viele anfangs wohl nicht gedacht.