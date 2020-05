Danninger: „Schuldzuweisungen helfen in dieser Krise nicht"

KURIER: Sie sind Landesrat für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung und Sport. Alles Bereiche, die in der Corona-Krise besonders in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Sie wurden als Landesrat angelobt und wenige Tage später erfolgte der Lock-down. Wie geht es einem da?

Danninger: Es ist eine außergewöhnliche Situation gewesen. Ich bin ja schon im Dezember nominiert worden und hatte dann bis zum 27. Februar Zeit, mir zu überlegen, wie ich es angehe, welche Projekte ich umsetzen will. Am 27. Februar war meine Angelobung und an diesem Tag hat die erste Krisensitzung der Bundesregierung stattgefunden. Ich habe also gleichzeitig mit der Krise mein Amt begonnen und auf einmal war alles anders.

Die Wirtschaft ist jener Bereich, der unter dem Lock-down am meisten leidet. Wie sind die Reaktionen der Unternehmen in Niederösterreich?

Es waren unterschiedliche Phasen. Am Anfang hat es ein immenses Informationsbedürfnis gegeben. Dem haben wir Rechnung getragen, indem wir Hotlines eingerichtet haben. Dann war die zweite Phase, in der wir im Land erste Hilfspakete geschnürt und zum Beispiel über unsere NÖBEG Haftungen übernommen haben. Davon haben mittlerweile 206 Unternehmen profitiert. Und dann wurde das 38-Milliarden-Hilfspaket des Bundes geschnürt. Da haben wir die Firmen unterstützt, diese Hilfsleistungen abzurufen. In dieser Phase sind wir noch immer.

Dazu ortet man auch sehr viel Unzufriedenheit.

Es gibt nach wie vor Unstimmigkeiten und es geht vielen zu langsam. Aber ich muss schon auch zu bedenken geben: Es ist eine Riesenkrise. Und wenn wir jetzt zur Erkenntnis kommen würden, diese Abwicklung läuft wie am Schnürchen, hätten wir uns auch fragen müssen, ob es nicht in diesen Institutionen solche Überkapazitäten gibt, die das in kürzester Zeit erledigen können. Unser nächster Schritt ist, zu schauen, wo es da seitens des Bundes Lücken gibt und wir einspringen müssen. So wurde im Land etwa ein 22-Millionen-Tourismuspaket beschlossen, weil diese Branche besonders betroffen ist.