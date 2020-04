Dank Corona: Tirolerinnen feierten Wiedersehen nach 70 Jahren

Mehr als 12.000 bestätigte Menschen sind in Österreich bereits mit dem Coronavirus infiziert, rund 1.100 davon befinden sich in Behandlung in Spitälern. Zwei ältere Frauen in Tirol haben nun ein außergewöhnliches Wiedersehen gefeiert. Die beiden Betten-Nachbarinnen auf der Infektiologie-Station der Innsbrucker Klinik kamen bei einem längeren Gespräch darauf, dass man sich bereits Jahre zuvor schon einmal getroffen hatte.