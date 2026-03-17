Damit Handeln der Polizei nicht gegen Menschenrechte verstößt

Die Erkenntnisse der Beschwerdestelle zur Untersuchung vermeintlicher Polizeigewalt (EBM) sollen in der Ausbildung der Exekutive verstärkt genutzt werden. Das regt der unabhängige Beirat der EBM in einem neuen Zwischenbericht an. Die Analysen der Stelle sollten vom Innenministerium mit dem Ziel aufbereitet werden, Schulungsinhalte für den Polizeidienst zu gewinnen. Damit solle anhand von Beispielen erklärt werden, wie menschenrechtskonformes polizeiliches Handeln aussehe.

Nach Ansicht des Beirats der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe sollten diese Schulungsinhalte sowohl in der Grundausbildung als auch in der Fortbildung für die schon länger tätigen Mitarbeitenden im Polizeidienst genutzt werden. Auch Führungskräfte auf allen Ebenen sollten von den Erfahrungen der EBM, was einen menschenrechtskonformen Umgang angeht, profitieren. Auffälligkeiten nachgehen Weiters schlägt das Gremium unter Meinrad Handstanger vor, dass das Ministerium strukturellen Auffälligkeiten, die sich aus der Analyse der Fall-Statistik ergeben, konsequent nachgehen möge. Das betrifft etwa Auffälligkeiten hinsichtlich bestimmter Organisationseinheiten bzw. Opfergruppen, aber auch bezüglich der Verwendung bestimmter Einsatztechniken.