Russischer Dealer randalierte in Floridsdorf

Ein mutmaßlicher Dealer hat in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf randaliert. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger alarmierten Zeugen gegen 4.30 Uhr die Exekutive wegen eines Streits in dem Appartement in Strebersdorf.

Die Beamten trafen allerdings nur mehr vor dem Haus auf den 23-jährigen russischen Staatsbürger, der sich ausgesprochen auffällig verhielt. Bei ihm fanden die Uniformierten einen Behälter mit Kokain.