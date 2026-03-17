Russischer Dealer randalierte in Floridsdorf
Ein mutmaßlicher Dealer hat in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf randaliert. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger alarmierten Zeugen gegen 4.30 Uhr die Exekutive wegen eines Streits in dem Appartement in Strebersdorf.
Die Beamten trafen allerdings nur mehr vor dem Haus auf den 23-jährigen russischen Staatsbürger, der sich ausgesprochen auffällig verhielt. Bei ihm fanden die Uniformierten einen Behälter mit Kokain.
Sie öffneten auch seine Wohnung, weil nicht auszuschließen war, dass sich eine verletzte Person darin befand. Das Appartement war aber leer, abgesehen von rund 50 Gramm Kokain, zwölf Gramm Cannabis und einem höheren dreistelligen Geldbetrag. Der 23-Jährige wurde unter dem Verdacht des Drogenhandels festgenommen.
Ihm wird außerdem Urkundenunterdrückung zur Last gelegt, weil sich in der Wohnung auch fremde Dokumente befanden. Die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen, der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.
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