Däne nach schwerem Skiunfall in Tiroler Klinik verstorben

Ein 45-jähriger Däne ist am Donnerstag nach einem Skiunfall am Stubaier Gletscher in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war nach Angaben eines Begleiters auf der Skiroute „Wilde Grube“ aus bisher ungeklärter Ursache von der Piste abgekommen und in das angrenzende Bachbett gestürzt.

Sein Begleiter und ein weiterer Skifahrer begannen laut Polizei sofort mit Reanimationsmaßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Der Däne wurde unter laufender Reanimation mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort erlag er schließlich im Schockraum seinen schweren Verletzungen.