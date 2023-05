Dachstuhl von Tiroler Hotel in Brand: 13 Personen evakuiert

In einem Hotel im Ortszentrum von Gries am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist in der Nacht auf Donnerstag der Dachstuhl in Vollbrand geraten. 13 Personen wurden aus dem Hotel evakuiert und vor├╝bergehend in der Feuerwehrhalle der Gemeinde versorgt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache war vorerst unklar.