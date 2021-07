Dacapo in Posse um Haider-Bühne

Die Gemeinde St. Kanzian allerdings schon. Sie ist Eigentümer des Klopeiner Sees und muss die baubehördliche Bewilligung erteilen. Der Gemeindevorstand lehnte dies kürzlich in einer Sitzung mit zwei zu vier Stimmen ab. "Wir haben beim Land nachgefragt, ob es naturschutzrechtliche Bedenken geben könnte. Die Behörde hat uns nach Prüfung der Causa mitgeteilt, dass das naturschutzrechtliche Verfahren negativ ausfallen würde. Daher hat die Gemeinde das Projekt ad acta gelegt", sagt St. Kanzians Bürgermeister Thomas Krainz ( SPÖ). "Unverständlicherweise", ergänzt ÖVP-Vizebürgermeister Oskar Preinig und beweist, dass die Bühnendiskussion die Volksmeinung am Klopeiner See spaltet. Preinig: "Vor Kurzem hat die Gemeinde noch selbst Interesse an den Teilen angemeldet und sogar der Tourismusverband sprach sich für die Plattform aus."

Marolt trauert "seiner" Bühne ebenfalls nach: "Was sollen schon ein paar Schwimmkörper einem See schaden? Traurig, dass eine Vision, die die Region beleben würde, nicht gefördert wird. Ich hätte nationale und internationale Stars an den Klopeiner See geholt und bewiesen, dass die Bühne gewinnbringend betrieben werden kann." Die Plattform ist damit aber nur für Marolt ("Ich bin kein Don Quichotte, der andauernd gegen Windmühlen kämpft") Geschichte.