Coronavirus: Steiermark schnürt eigenes Geldpaket für Betriebe

Hauptbetroffen vom Wirtschaftseinbruch sei natürlich der Tourismus, er sei "fast vollständig zum Erliegen gekommen", bedauerte Landesrätin Eibinger-Miedl. Schwer getroffen sei auch der Handel abseits des Lebensmittelsektors. Industrie sowie Gewerbe und Handwerk liefen noch, wenn auch oftmals mit Kurzarbeit.

Aporpos Kurzarbeit: Allein bis Freitagmittag gingen weitere 6.000 Anträge ind er steiermark ein, berichtet Landesrtämn Kampus. Seit 16. März seien 24.000 Steirer arbeitslos gewroden.

Landtagssitzung am 7. April

Der Landtag dürfte übrigens in der Karwoche zu einer Sondersitzung zusammen kommen, kündigte Landeshauptmann Schützenhöfer an. Das sei nötig, um etwa Fristenaussetzungen zu beschließen oder die Verschiebung der Wahl der Personalvertretung der Gemeindebediensteten. Die Sitzung dürfte vermutlich am 7. April stattfinden.