Coronavirus: 1,2 Millionen Schutzmasken in Tirol verteilt

Viele Hände packten in den vergangenen Tagen an: Helfer des Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehren, der Bergrettung sowie Soldaten unterstützen die Tiroler Landesregierung bei der Verteilung jenes Schutzmaterials, das wegen der Corona-Krise bestellt worden war. Es geht an niedergelassene Ärzte, Spitäler, Heime sowie Hilfseinrichtungen aller Art.

Die Landesregierung zog am Montag eine erste Bilanz. Demnach wurden bisher 1,2 Millionen Stück Schutzmasken und Anzüge ausgegeben, rund 600.000 Stück Masken gingen an niedergelassene Ärzte, 285.000 wurden an Krankenhäuser geliefert, 53.000 an Sozialeinrichtungen. Verteilt wurden auch 1,5 Millionen Stück Schutzhandschuhe, 160.000 Schutzanzüge sowie 30.000 Kanister Desinfektionsmittel.