Corona und Terror: Grundrechte in Gefahr

Sie empfiehlt der Regierung, die Für und Wider der Maßnahmen sorgsam abzuwägen – etwa das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit gegen die Freiheitsrechte. „Da gibt es keine einfache Lösung. Aber man muss eine rationale Entscheidung transparent kommunizieren“, ist Helige überzeugt.

Corona habe das Jahr geprägt wie kaum ein anderes Thema. „Allerdings dreht sich die Welt weiter, es ist nicht so, dass es keine anderen Themen gibt. Viele Probleme haben sich verschärft“, sagt die Präsidentin.

Eine sorgfältige rechtliche Abwägung sei auch bei den geplanten Anti-Terror-Gesetzen notwendig, warnt Friedrich Forsthuber, Präsident des Landesgerichts Wien. „Der Terroranschlag vom 2. November birgt die Gefahr, dass Gesetze zu rasch und überschießend beschlossen werden.“ Es dürfe keine emotionalen Schnellschüsse geben. Wichtig sei eine künftige bessere Vernetzung zwischen Behörden und Institutionen, um Informationen schneller auszutauschen.

Eine schlechte Idee

Von der Überlegung, dass Terrorverdächtige künftig im Maßnahmen-Vollzug untergebracht werden sollen, hält er gar nichts. „Schon jetzt gibt es kein Geld und keine Ressourcen für den Maßnahmen-Vollzug. Wo will man diese Leute hingeben?“ Es sei jedenfalls keine gute Idee, Gefährder gemeinsam in einer Anstalt unterzubringen und „zu hoffen, dass das zu ihrer Deradikalisierung beiträgt“.

Schon jetzt gebe es die Möglichkeit, gefährliche Rückfallstäter in einer Anstalt unterzubringen. „Aber das ist totes Recht. Aktuell wird das in keinem einzigen Fall angewendet“, betont Forsthuber.

Die Liga für Menschenrechte warf auch einen Blick über die Grenzen – und sieht Österreich in der Pflicht – etwa in der Flüchtlingsfrage. Helige wirft der Regierung im Fall des abgebrannten Flüchtlingslagers Moria in Griechenland vor, „ein bemerkenswertes Beispiel an Menschenverachtung an den Tag gelegt“ zu haben.