Spitalsärzte fordern Gehalts-Vorrückung

500 Euro Bonus als Einmalzahlung wurden dem Gesundheits- und Pflegepersonal ob der Belastung durch die Corona-Pandemie im Sommer in Aussicht gestellt. Im Juni wurde die Prämie im Nationalrat beschlossen. Ausbezahlt wurde sie indes noch nicht überall. Gewerkschaft und Ärztekammer übten daran bereits mehrfach Kritik.

"Die Betroffenen haben zunehmend das Gefühl, dass die Politik bei Ankündigungs- und Showpolitik immer rasch zur Stelle ist, während man, wenn es um Arbeitnehmer geht, kein Tempo an den Tag legt und die Beschäftigten im Regen stehen lässt“, meinte etwa Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

"Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle, aber die Politik schafft es nicht, sich bei jenen, die das österreichische Gesundheitssystem während der ersten drei Wellen trotz erschwerter Bedingungen am Laufen gehalten haben, symbolisch zu bedanken. Mehr als Ankündigungspolitik war da wieder einmal nicht“, meinte Gerald Gingold, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien via Aussendung.