Rückblick auf Corona: Als die Maske den Alltag bestimmte

2020

Mund-Nasen-Schutz verpflichtend in Supermärkten (ab 1. 4.), in öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. in den nach Lockdown wieder offenen Handelssparten und Gastronomie (ab 14. 4.).

15. Juni: MNS-Pflicht nur noch in Öffis, Arztpraxen und Apotheken. 24. Juli: Rückkehr u. a. in Lebensmittelhandel und Postfilialen sowie Gesundheitsbereichen, ab 14. 9. sukzessive in Gastronomie, Schulen außerhalb der Klassen oder auf Märkten im Freien. 7. 11.: Gesichtsvisiere untersagt.

2021

Ab 25. 1. FFP2-Masken in Handel sowie öffentlichem Verkehr vorgeschrieben, ebenso in sämtlichen Gesundheitseinrichtungen. In Schulen gilt 2021 eine Zeit lang Maskenpflicht auch im Klassenzimmer.

2022

21. 2.: Maskenpflicht am Sitzplatz in der Klasse für Schüler beendet. 1. 6.: Ende der Maskenpflicht in Supermärkten, Öffis und teilweise in Apotheken – ausgenommen Wien, das schärfere Regeln behält.

2023

Wien beendet als letztes Bundesland am 1. 3. die Maskenpflicht in Öffis und Apotheken. Am 30. 6. enden alle noch verbliebenen Corona-Regeln in ganz Österreich.