Corona-Kontrollen: 150 Anzeigen in Vorarlberger Lokal in einer Nacht

Nach der Covid-19-Kontrolle eines Nachtlokals in Koblach (Bezirk Feldkirch) gibt es eine Flut an Anzeigen: Bei etwa 100 Personen, die in der Nacht auf Sonntag in dem Lokal angetroffen wurden, sprach die Polizei von rund 150 Anzeigen an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Mund-Nasen-Schutz fehlte



Als die Beamten gegen 23.45 Uhr das Lokal betraten, standen die rund 100 Personen großteils eng aneinander gedrängt und tanzten zur Musik. Ein Mund-Nasen-Schutz wurde dabei nicht getragen, heißt es von der Polizei. In der Folge wurden alle Gäste beim Verlassen des Lokals auf die geltenden Covid-19-Maßnahmen kontrolliert.

An der Aktion beteiligten sich acht Streifen der Bundespolizei.