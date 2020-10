Corona-Kontrolle an der Grenze ohne einheitliche Vorgabe

Zuweilen nur Soldaten im Dienst

Aber die Ziffer lässt sich erahnen, zumindest die Anzahl der zugeteilten Soldaten ist bekannt: 167 sind es laut Anschober allein im Burgenland, 72 in der Steiermark, 45 in Kärnten. Wobei auch hier wieder unterschiedliche Regelungen herrschen: Im Burgenland führt allein das Heer die Gesundheitschecks durch, in der Steiermark sind auch Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaften kontinuierlich vor Ort, in Kärnten sporadisch.

Die Einschulung der Soldaten sei „mehrstündig“, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eine Anfrage Einwallners beantwortete. Details über Inhalte gibt es nicht, dafür sei „die jeweils anfordernde Behörde zuständig“.