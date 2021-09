In Salzburg blicken die Kontakt-Nachverfolger mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen. "Jeder neue Fall macht viel Arbeit und die Mithilfe der Bevölkerung hält sich mittlerweile in Grenzen", sagte Markus Kurcz, Leiter des Katastrophenschutzes und des Covid-Boards des Landes, am Dienstag. "Nur: So lange nicht mehr Menschen geimpft sind, ist eine Unterbrechung der Infektionsketten essenziell." Er appellierte an Betroffene, konstruktiv beim Contact Tracing mitzuarbeiten.

Man gehe zwar gut vorbereitet in den Herbst, "nachdem es derzeit kaum noch Beschränkungen im Alltag gibt, erzeugt eine Person deutlich mehr Kontaktpersonen als noch im Frühjahr. Das bringt einen großen Mehraufwand im Contact Tracing mit sich", so Kurcz weiter. "Die Leute sagen auch, ich bin geimpft. Was wollt ihr? Aber wir müssen allen Kontakten konsequent nachgehen." Werden Kontaktpersonen aus falsch verstandener Rücksicht nicht angegeben, könnten diese zahlreiche weitere Menschen anstecken. "Im Endeffekt kommt es ja doch raus", warnte Kurcz.