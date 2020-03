Corona: "Angst ist ein schlechter Lehrmeister"

Schwarz verweist auf die Diskussion, Corona könne sich noch zu einer "Pandemie auswachsen. Wir wissen aber, dass die Fallzahlen in China bereits wieder zurückgehen. Wir wissen auch, dass es eine große Anzahl von bereits Geheilten gibt."

In Italien ist das Gros der an Corona Verstorbenen über 80 Jahre alt. Zudem litten die meisten Betroffenen an einer Vorerkrankung.

Das Um und Auf, betont Schwarz, sei das Händewaschen. "20 Sekunden die Hände gut zu waschen, das ist das Wichtigste."