Alltag in der Risikozone: Innsbruck, eine Stadt erwacht

Mit all diesen Beschränkungen hatte man sich in den letzten Wochen abgefunden, arrangiert, ja teilweise sogar angefreundet.

Aber diese Ausgangssperre, dieses Verbot, die Stadtgrenzen zu überschreiten, die abgeriegelten Geh- und Radwege entlang des Inns und der Sill, kurz: die fehlende Bewegungsfreiheit: Genau das war die größte Herausforderung, das Beklemmende der vergangenen Wochen. Nämlich gar nicht einmal so sehr für den Körper, vielmehr für den Geist.

Zu wissen, man ist eingesperrt, man darf nicht das machen, was man eigentlich will, drückt zwangsläufig aufs Gemüt.

Umgekehrt sorgt die Gewissheit, endlich wieder die eigenen vier Wände verlassen zu dürfen, für ungeahnte Glücksgefühle. Wer gesehen und erlebt hat, was am Dienstag in Innsbruck los war, der kann ungefähr erahnen, wie sehr dieser Moment von allen herbeigesehnt wurde.

Die Aufhebung der strengen Maßnahmen hat die Stadt schlagartig zum Leben erweckt. Am Dienstag war plötzlich gefühlt halb Innsbruck auf den Beinen bzw. den Rädern. Die Innsbrucker drängten ins Freie, sie zog es raus in die Wiesen und Wälder. So als hätte ihnen die Quarantäne die Luft zum Atmen geraubt. Als wollte jeder nachsehen, ob die Stadt nach drei Wochen Isolation wohl doch noch immer die gleiche ist.