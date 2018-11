Concierge Alexa schweigt am Wörthersee

„Die Unterstützung von Amazon war für die Umsetzung des Vorhabens gegeben, die Software steht, wir können jederzeit loslegen“, sagt Roland Sint, Geschäftsführer des Wörthersee Tourismus. Da viele Hoteliers Interesse am Pilotprojekt zeigten, wurden 800 Alexas geordert. „Doch plötzlich gab Amazon keine Freigabe für die Lieferung. Das Thema müsse vorerst pausieren, hieß es“, berichtet Sint. Er bleibt am Ball. „Wir haken nun alle zwei Wochen nach, aber das Projekt ist in der Warteschlange.“

Eine KURIER-Anfrage an Amazon zu den Gründen blieb vom Konzern unbeantwortet. Sint erhielt von der Zentrale gleich zwei Begründungen: In Sachen Umsetzung fürchte man, dass Amazon-Standards nicht erfüllt würden. Außerdem könnte der Datenschutz der Urlauber Probleme bereiten, hieß es. Bevor man in Europa ein Tourismus-Projekt dieser Art unterstütze, teste man aktuell ein Business-to-Business-Programm in Las Vegas.

Den Touristikern in Kärnten sind indes die Hände gebunden. „Wir könnten Alexa nur in Haushaltsmengen – also zwölf Stück – kaufen, hätten aber unterschiedliche Clouds und Zugänge. Sinn macht nur ein Großabnehmervertrag mit Unterstützung von Amazon, um hunderte Geräte zusammenzuschließen und die gesamte Region einbinden zu können. Möglicherweise will Amazon im Alleingang ein ähnliches Projekt entwickeln“, mutmaßt Sint.