Cobra-Einsatz: Mann soll zwei Frauen angeschossen haben

Mehrere Schüsse sind Montagmittag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden abgegeben worden. Nach ersten Informationen der Polizei dürften zwei Frauen verletzt worden sein. Unter Verdacht steht ein Mann.

Er dürfte sich immer noch in dem Haus befinden, die Lage sei aber ruhig, hieß es am frühen Nachmittag seitens der Ermittler. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch Cobra-Beamte, war am Weg nach Straden beziehungsweise sicherte bereits vor Ort den Tatort ab.